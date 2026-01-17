スペイン移籍間近のヴィッセル神戸FW宮代大聖に、現地メディアが早くも期待を寄せている。昨年７月にE-１選手権で日本代表デビューも飾った宮代。現在は海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のため、神戸の活動から離脱中。現地の報道などでは、スペイン２部のラス・パルマスへの加入が濃厚となっている。スペイン大手紙『MARCA』は、そんな25歳のアタッカーを「イエロー・サブマリンの攻撃陣にフレッシュさと多様性