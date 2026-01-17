モルタル片の落下が確認されたのは夕張市にあるJR石勝線・新夕張～占冠駅間の第3紅葉山トンネル内です。2026年1月17日午後2時ごろ、JR石勝線の新夕張～占冠駅間において、排雪モーターカーで線路上の除雪をしていた作業員が、トンネル内でモルタル片が落下しているのを発見しました。JR北海道によると、トンネルアーチ部分から、1973年の建設当時に施工されたモルタルの一部が落下したという