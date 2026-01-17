阪神・淡路大震災の発生からきょう１７日で３１年。兵庫県内の各地で早朝から追悼の行事が営まれています。最大震度７を記録した阪神・淡路大震災の発生から今年で３１年。神戸・三宮の東遊園地にはまだ暗い中、大勢の人たちが訪れ、発生時刻の午前５時４６分に合わせて犠牲となった６４３４人に祈りを捧げました。「命を落とされた人に対しての弔いの気持ち。それだけです」「ずっと忘れないでいきたい」児童８人が亡く