１７日午後５時３分頃、西武池袋線の保谷駅で人身事故が発生した。また、午後５時３８分頃からは同線小手指駅構内で信号設備の点検を行った影響で、同線は池袋―飯能駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午後６時１８分頃に運転を再開した。