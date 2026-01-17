女優の南沙良、出口夏希が１７日、都内で行われたダブル主演映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（児山隆監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。女子高生たちが校舎の屋上で行う禁断の課外活動を描いた青春物語。児山監督が書いた手紙がサプライズ披露され、「考えることをやめず、ひたすらに表現を追い求める努力の人」とねぎらわれた南は感極まった様子で「本当にうれしいです。この映画をいいものにしたい、面白いも