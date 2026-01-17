東都大学リーグ２部の専大は１７日、都内のホテルで野球部の創部１００周年記念祝賀会を開き、かつて広島で活躍し、現在は福井工大の監督を務めるＯＢの町田公二郎氏（５６）が２月１日付で新監督に就任することを明らかにした。東都１部リーグで最多となる３２度の優勝回数を誇る専大も、２０１７年秋以降は２部に低迷している。今年度末で任期満了を迎える斎藤正直監督（６５）があいさつした際に壇上に招かれた町田氏が「学