巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１７日、Ｇタウンで行われた新人合同自主トレに参加し、屋外でのフリー打撃で４３スイング３本のサク越えを放った。この日は新人合同自主トレで初めての屋外打撃練習。沖縄出身で１８０センチ、８６キロの内野手は、「（実戦に）近い練習ができて良かったなと思います。明日以降につなげていければ」と振り返った。昨日のオフは役所に転入届を出し、寮でゆっくり体