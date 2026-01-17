県内で活躍する華道家たちの力作が一堂に展示される「北國花展」が金沢市内の百貨店で始まりました。新春恒例となった北國花展「伝統と現代」。51回目となった今年は13の流派から選抜された華道家157人の作品が前期と後期に分かれて展示されます。伝統様式の作品や現代的な作品が並び、各流派がそれぞれの技を、競い合っています。会場には、思いのこもった華道家の作品を鑑賞しようと、初日からさっそく多くの人が訪れていました