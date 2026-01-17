昨年１２月の現役ドラフトで阪神から移籍したロッテ・井上広大外野手（２４）が１７日、鹿児島・鹿屋市のＭＯＲＩオールウェーブスタジアムで行っている自主トレを公開した。ＤｅＮＡ・牧、西武・古賀らと１０日から臨んでいる合同練習では、刃渡り約７０センチ、重さ約９００グラムの日本刀（模造刀）を用いた居合抜きのメニューにも挑戦。「（刀を）持ったことがなかったので、めっちゃ難しいです。意外と足を使う」とさまざ