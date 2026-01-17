◆大相撲初場所７日目（１７日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、小結・若元春（荒汐）に勝ち、６勝目とした。過去１勝２敗の相手に左下手を取り、右上手もつかみ、体を預けて勝利。４日目に小結・王鵬（大嶽）に敗れたものの、低い姿勢から安定した相撲を展開している。前日も関脇・高安（田子ノ浦）の激しい突っ張りにも後退せず、左でまわしを取ると一気に勝負をつけた。「できるだけ我慢しようという気持ちで土俵