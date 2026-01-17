大阪・中之島2025競歩大会が17日、大阪市内の中之島公園（周回1キロ、日本陸連公認中之島コース）で行われた。大会に合わせて、昨年の世界選手権東京大会35キロ競歩で銅メダルを獲得した勝木隼人選手（35＝自衛隊）が競歩体験イベントに登場した。小中学生18人の参加者との300メートル真剣勝負で競歩の魅力を伝えた。「追いつかれたら走ってもOK」などの“特別ルール”で対決を楽しんだ。終了後に取材に応じ、「思ったよりも