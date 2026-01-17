「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）平幕宇良が平幕一山本に押し倒しで勝ち、７日目でようやく２０２６年初白星を挙げた。立ち合いで低く入ろうとした宇良だが、一山本に突かれて下がり土俵際に追い込まれた。俵に足をかけてしゃがむようにした宇良は今度は低くもぐって一山本の足を取るような形で反撃。相手を仰向けに倒した。東前頭２枚目で臨む宇良は今場所、初日に新大関安青錦に敗戦。４日までは４人の大