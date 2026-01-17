東京電力は17日、再稼働を予定する柏崎刈羽原発６号機で制御棒の試験を行っていた際、警報が鳴らないトラブルがあったと発表しました。20日に予定する再稼働に影響があるかどうかは調査中としています。東京電力によりますと、６号機で御棒棒の引き抜き試験を行っていた際、警報が鳴らないトラブルが確認されたということです。そのため試験を中止し、制御棒を全て挿入された位置に戻した上で電源を切る措置が取られています。20日