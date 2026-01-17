千葉県白井市と北総鉄道は今月23日から、人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボレーション企画第2弾を実施します。内容はオリジナルコラボヘッドマーク付きの広告ジャックトレインの運行、駅装飾、スタンプラリーなど。白井市にあるJRA競馬学校コラボ記念乗車券イメージ「ウマ娘 プリティーダービー」は、実在する競走馬の名前と魂を受け継いだキャラクター「ウマ娘」たちが、学園生活を送りながらレースの頂点を目指