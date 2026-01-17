宮内庁は１７日、阪神大震災の発生から３１年にあたり、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまがお住まいの皇居・御所で黙とうされたと発表した。上皇ご夫妻も東京・元赤坂の仙洞（せんとう）御所で発生時刻に合わせて黙とうされた。