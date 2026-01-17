俳優の新井浩文(46)が17日、自身のXを更新。ファンクラブ開設を報告した。新井は「人生初のファンクラブです。興味のある方は是非。宜しくお願い致します」と報告。ファンクラブ名は「新井組」で、「映画業界で監督の名字の下に組を付ける。そこからいただきました。ただ、それだけです。人生で初めてのファンクラブです。皆様が少しでも楽しく過ごせるようなコミュニティにしていきたいと思っております」と説明した。月額7