昨年１０月下旬に両股関節の手術を受けた巨人・吉川尚輝内野手が１７日、ジャイアンツ球場でリハビリを行った。室内練習場でキャッチボールを終えると、約３０メートルのダッシュを１０本こなした。スローボールマシン打ちでも力強いスイングを披露。徐々にトレーニングの強度が上がってきており「キャンプに入ってからしっかりと動く予定だと思うので」とうなずいた。昨季まで４年連続で規定打席をクリアし、鉄壁の二塁手と