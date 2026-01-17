『ドラゴンボール』の孫悟空役などで知られる野沢雅子（89）が第76回NHK紅白歌合戦のゲスト審査員に登場し、「痺れた」と話題になった。【貴重写真】ドラゴンボールの収録現場で書かれた色紙。野沢さんのサインはもちろん、亡くなった亀仙人役・ブルマ役声優のサインも声優として史上初の文化功労者に選ばれたメモリアルイヤーの終わりを華々しい舞台で飾った。 野沢は戦前の1936年10月25日、東京生まれ。松竹の女優だ