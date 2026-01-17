かつては白衣の女性が垢すりをするだけの“健全なマッサージ店”だった――。それがなぜ、客と従業員の「自由恋愛」を建前にした、いまのソープランドへと変貌したのか。【写真ページ】売春婦たちが暮らすアパートも…“自由恋愛”を楽しむナゾの島『三重県・売春島』の写真を見る【裏にいたのは「ヤクザ」】戦後日本の風俗史をひもとくと、そこには制度の隙間と、時代の欲望が生んだ意外な出発点があった。ノンフィクションラ