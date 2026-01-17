歌手の小柳ルミ子が17日、自身のアメブロを更新。約2年ぶりとなる故郷・福岡への帰省を報告し、波乱に満ちた近年の想いを明かした。【映像】急きょ手術になった小柳ルミ子&松田聖子からのメッセージと花「お久しぶりねー！故郷福岡！」と題してブログを投稿した小柳は、「やはり故郷福岡に『帰る』…のは心おどります！2年振り位かしら？」と約2年ぶりに故郷の福岡に帰ったことを明かし、自撮りショットを公開した。続け