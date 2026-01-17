〈「最初は健全なマッサージ店だった」それがなぜ“自由恋愛をする場所”に…？日本人が知らない『ソープランド』誕生理由〉から続く1984年、1人のトルコ人留学生の抗議が、日本中で使われていた「トルコ風呂」という呼称を揺るがした。「売春施設に自国の名前がついているなんて、とんでもない」――愛国心から発せられた声が日本に与えた影響とは？ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社