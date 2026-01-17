最高で終身刑の可能性もあった？アメリカ連邦検事局は2026年1月12日、中国に海軍の機密を売り渡したとして逮捕された元機関兵二等兵曹のジンチャオ・パトリック・ウェイ被告（25歳）に対し、200か月（16年8か月）の懲役刑を言い渡したと発表しました。【画像】空母のように見えるけど役割は違う！ これが強襲揚陸艦「エセックス」ですウェイ被告は、強襲揚陸艦「エセックス」の主機関区画で勤務していましたが、2023年8月に太