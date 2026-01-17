ギンビスのどうぶつ型ビスケット「たべっ子どうぶつ」をフル3DCGアニメーションとして映画化した「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」香港版が、1月16日から新宿バルト9（東京都新宿区）とT・ジョイ梅田（大阪府大阪市）で1週間限定にて1日1回上映ていている。香港版は2025年7月に香港で公開され大ヒットを記録。らいおんくんの声を劉俊謙（テレンス・ラウ）氏が担当し話題になった。今回上映される香港版では、香港で上映された