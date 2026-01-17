毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、輔老心編。12月号（11月発売）の取材を行っていた10月は、蕎麦特集の取材を巡りながら、なるだけ旬のものを口にしようと考えていた秋戦線……でしたが、いつものように飲んでばかり。ここからは鍋の季節到来。色と香りの記憶には味の思い出ついてくる…移ろう季節の賑わいも×日：雨だ、あの店に行こう、と今季豊作のサンマをお刺身