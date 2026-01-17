メッツ入りが決定的となったビシェット(C)Getty ImagesMLBのFA市場が一気に動いた。現地時間1月15日にドジャースが4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）でカイル・タッカーを電撃合意すると、翌16日（現地時間）にはメッツがボー・ビシェットと3年総額1億2600万ドル（約199億800万円）で契約した。【動画】大谷翔平がガックリ…ビシェットに浴びた先制3ランのシーンオールスター級のスラッガーたちが矢継ぎ早に巨額契約を