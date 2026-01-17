17日は東北南部より南の地域を中心に暖かい空気が流れ込み、最高気温が3月中旬から4月上旬並みとなった所がありました。この季節外れの暖かさは一時的で、この先は次第に真冬の寒さへと向かう見通しです。18日は北日本中心の冬型の気圧配置となり、北日本や北陸では日本海側を中心に雲が広がりやすく、所々で雪や雨が降るでしょう。その他の地域は概ね晴れる見込みです。最高気温は極端には上がらず、東北から中国・四国では17日と