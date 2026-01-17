2.5次元歌い手グループ「めておら - Meteorites -」が16日、3月22、23日に神奈川・Kアリーナ横浜でワンマンライブ「Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-」を開催することを発表した。この日のYouTube公式チャンネルの生配信中に、チャンネル登録者数が100万人を突破。そのお祝いとして、ライブ開催の発表を行った。昨年8月に2.5次元歌い手グループ史上最速で日本武道館での1stワンマンライブ「FIRST 1MPACT」を実現して以