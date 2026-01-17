阪神・淡路大震災から31年の17日、震災を知らない世代が教訓を知り、つなぐ、1日を過ごしました。発生時刻の午前5時46分、神戸の街は、静かな祈りに包まれました。児童8人が犠牲になった兵庫・芦屋市の精道小学校では、震災で兄を亡くした教員が、子どもたちに命の尊さを伝えました。高光愛恵さん（30）「当たり前のように来ると思っていた明日が来なかったということ。明日が来るのは、毎日生きられているのは、決して当たり前で