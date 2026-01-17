昨年12月に、19年2月以来6年10カ月ぶりに俳優業に復帰した新井浩文（46）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンクラブ開設を発表した。「人生初のファンクラブです。興味のある方は是非。宜しくお願い致します」とつづり、自身のファンクラブ「新井組」のリンクを公開した。名前の由来についてはサイトで「新井組の由来映画業界で監督の名字の下に組を付ける。そこからいただきました。ただ、それだけです。人生で初め