¡ØÉ¹¤Î¸ô¼ßÎá¾î¤Ï¡¢ËâÏµµ³»Î¤Ë´Å¤ä¤«¤ËÍÏ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ù¡Êîí¡§Ì¡²è¡¢±ÛÃÒ²°¥Î¥Þ¡§¸¶ºî¡¢È¬Èþ¡ù¤ï¤ó¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉ¹¤Î¸ô¼ßÎá¾î¤Ï¡¢ËâÏµµ³»Î¤Ë´Å¤ä¤«¤ËÍÏ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÖÂçÀ»½÷¡×¤Î¾Ú¤ò»ý¤Ä¸ô¼ßÎá¾î¡¦¥¨¥ê¡¼¥¼¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éº§Ìó¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²¦ÂÀ»Ò¤«¤éÆÍÁ³¤Îº§ÌóÇË´þ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²¦ÂÀ»Ò¤ÈµÁËå¤ÎºöÎ¬¤Ë¤è¤ê¡ÖÂçÀ»½÷¡×¤Î¾Ú¤Þ¤Ç¤âÃ¥¤ï¤ì¡¢ÊÕ¶­¤ÎÃÏ¤ØÄÉÊü¤µ