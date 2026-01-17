1月17日、京都競馬場で行われた10R・紅梅ステークス（3歳オープン・牝・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、リリージョワ（牝3・栗東・武幸四郎）が快勝した。4馬身差の2着にプリンセスモコ（牝3・栗東・藤原英昭）、3着に2番人気のテイエムスティール（牝3・栗東・高橋一哉）が入った。勝ちタイムは1:20.7（良）。武豊騎手 今週の騎乗馬…日経新春杯はサブマリーナとのコンビ直線は一人旅C.ルメール騎乗の1番人気、リリー