【モデルプレス＝2026/01/17】女優の南沙良と出口夏希が1月17日、都内で開催された映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』公開記念舞台挨拶に吉田美月喜、黒崎煌代、NIKO NIKO TAN TAN（OCHAN、Anabebe）、児山隆監督とともに出席。劇中の爆破シーンを振り返った。【写真】23歳美人女優、スタイル際立つワンピ姿◆南沙良、爆破シーン回想第28回松本清張賞を満場一致で受賞した同名小説を原作とし、第30回釜山国際映画祭（9月17日