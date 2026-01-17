¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥Ò¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¶¨±é¤ò½ä¤ê¡¢¡È·ÝÇ½¿ÍÍ¥¶ø¡ÉµÄÏÀ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤ÇÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤ÏSOLO¡Ù¥·¡¼¥º¥ó13¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥¹¥¯¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¡ÚÏÃÂê¡Û¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º´Ú¹ñ¸ø±é¤Ç"·ÝÇ½¿ÍÍ¥¶ø"¡©¥¸¥ç¥ó¥¹¥¯¤Ï±äÀ¤¡Ê¥è¥ó¥»¡ËÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó²»³ÚÂç³Ø¤Ç½¤»Î¡¦Çî»Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤Ç¡¢·Ý½Ñ³Ø¹»¤Ë½Ð¹Ö¤·¡¢Âç³Ø¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ