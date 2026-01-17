映画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「奥本海默」の意味は？中国語で「奥本海默」と表す映画はなんでしょうか？ヒントは、原爆に関する歴史映画です。いったい、中国語で「奥本海默」と表す映画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オッペンハイマー」でした！「オッペンハイマー」は、2024年劇場公開の映画です。