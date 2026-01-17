岡山市中消防署（岡山・中区）で17日、阪神淡路大震災の教訓を語り継ぐ防災講和が開かれました。地元の消防団員ら約50人が集まりました。中消防署の中野亮署長補佐は、高校生の時に兵庫県西宮市の自宅で被災し、激しい揺れに襲われました。 「１メートルくらいたたき落されたような感覚から、横揺れが１分以上続いた。立ち上がれなかった」中野さんは、震災後に水や食料の確保に苦労した経験から、備蓄の大切さを訴えま