2026年をもってブランド創立100周年となる、ラグジュアリーオーディオブランドのBang & Olufsen（バング & オルフセン）はこれを記念し、Beolab 90（ベオラブ 90）を「Beolab 90 Titan Edition」（タイタン エディション）として再解釈した100周年記念の特別なモデルを世界限定10台で発売する。【画像】Bang & Olufsenの100周年を記念して登場した「Beolab 90」の特別なエディション（写真4点）今回のベースとなった「