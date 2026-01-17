◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１７日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、合計２５６・０点で５位にとどまった。１回目は他の上位選手よりも弱い向かい風。それでも、Ｋ点（１２３メートル）を超える１２６・５メートルまで飛距離を伸ばしたが１０位と出遅れた。逆転を狙った２回目だったが、１２６・５メートルを跳