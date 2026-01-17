2008年、待望の第一子を出産直後に、ダウン症と知らされ、受け入れることができず自死すら考えたというフリーアナウンサーの長谷部真奈見さん。「大好きで大事で大切な娘のことを、出産当時なかなか受け入れられなかった自分を、娘に許してもらいたい」――自分自身を見つめ直し、障がいのある子どもを持つ母の思いを赤裸々に語る本連載『私が「母」になるまで』は掲載以来話題を集めている。2024年からハワイに移住し、娘さんは公