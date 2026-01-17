クーペやファストバックに「勝機」？BMWは新型『4シリーズ』の開発を進めている。スタイルとダイナミック性能を重視したキャラクターで、高性能モデル『M4』も登場する可能性がある。【画像】いまや貴重な2ドア・クルーザー【BMW 4シリーズ（M440i）を詳しく見る】全26枚4シリーズは2013年、標準的な『3シリーズ』をスポーティに仕上げた派生モデルとしてデビュー。2ドア・クーペとコンバーチブルに加え、4ドア・ファストバック