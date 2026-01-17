16日、新党「中道改革連合」を立ち上げた立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は、候補者の擁立を加速化させる考えを強調しました。「中道改革連合」を結党立憲民主党・野田代表「中道の塊をより大きくしていく。今回賛同して入ってくる人たちよりも、もっと新人も含めて多くの人が当選できるように、公認する人は全員当選を目指す」「中道改革連合」を結党公明党・斉藤代表「多党化時代における中道の結集ということを我々