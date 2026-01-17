現役ドラフトで阪神からロッテ入りした井上広大外野手（２４）が１７日、鹿児島県鹿屋市のＭＯＲＩオールウェーブスタジアムでＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）らと開催中の自主トレを公開。午前中に打撃、フィジカル面を鍛え、ランチ後は模造刀を使ったトレーニング、ランニングなどのメニューをこなした。「素晴らしい毎日。充実した時間を過ごさせてもらっています。今年は新しいチームで２月１日を迎えることになるので、す