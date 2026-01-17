「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）大関経験者で再入幕の朝乃山が、６日目まで全勝だった阿炎に土をつけた。もろ手突きからいなされたが耐えた朝乃山は、腰を低く前に出て阿炎を土俵際まで追い込むとタイミングよく引き落とした。その瞬間、館内は大歓声に包まれ、ＮＨＫテレビ中継の実況アナも「すごい歓声です」と興奮。ゲスト出演していたお笑いコンビ・シソンヌのじろうも「朝乃山の意地を見たような気がし