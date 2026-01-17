立憲民主党の野田佳彦代表と、公明党の斉藤鉄夫代表は会見で、結成を目指す新党「中道改革連合」について、多党化が進む日本政治の中での位置づけと意義を語った。【映像】立憲･野田代表と公明･斉藤代表のコメント野田代表は、新党の目的について、「一番大きな目的は中道の塊をより大きくしていくことだ」と述べ、「今回、賛同して入ってくる人たちだけでなく、新人も含めて多くの人が当選できるようにし、中道の塊を大きくし