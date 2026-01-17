「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１７日、大倉山ジャンプ競技場）個人１７戦（ＨＳ１３７メートル）が行われ、中村直幹（２９）＝フライングラボラトリー＝が過去最高の２位に入った。二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が３位。北京五輪ノーマルヒル金メダリストの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝は６位。大倉山のＷ杯では８戦連続表彰台と抜群の相性を誇っていたが記録が途切れた。中村は１本目１３４メ