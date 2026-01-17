今や多くのメーカーが新製品をリリースし、使用プロも増加している『ミニドラ』。そのメリットを深掘りしていくと、大型ヘッドでも、3Wでもできない“曲がらない”に特化した性能を持っていることが分かった。【試打データ公開！】300ヤードヒッターがミニドラを打つと飛距離はどうなる？ルール上限460cm3のドライバーが主流となった今、小型ヘッドは過去のクラブの復刻版に見える。しかし、ギアコーチの筒康博は全く別物に進化し