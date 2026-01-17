阪神・湯浅京己投手（２６）が１７日、沖縄県の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で小幡竜平内野手（２５）と茨木秀俊投手（２１）と行っている自主トレを公開し、約８時間、汗を流した。「沖縄はあったかいですし、やっぱり来た時よりも全然、体も動くようになってます。いい感じで来てるんじゃないかなと」一昨年に手術を受けた国指定の難病「胸椎黄色靱帯骨化症」の影響と、いかに付き合うかを模索しながら、