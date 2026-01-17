巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝が１７日、衝撃の屋外フリー打撃を披露した。新人合同自主トレで初めて行われた屋外フリー打撃では、青空の下で甲高い衝撃音が響いた。まずは左翼ポール際に放り込むと、今度は片手で左中間最深部にズドン。推定１２０メートルのアーチを片手だけで描き、ラストスイングではバックスクリーンにぶち当てた。練習後には「楽しかった」と笑顔も浮かべ、「いや、まだ飛ぶっすね」