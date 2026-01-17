お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。人気番組「ガキの使いやあらへんで！」を観覧席で見ていたという俳優の告白に驚いた。この日は大阪グルメツアー企画。俳優の伊藤英明がゲスト出演し、浜田とは初共演で「うれし〜い」とテンション高く始まった。浜田は「最初に見たのは救命病棟かな？」と伊藤も出演したヒット作「救命病棟24時」シリーズを挙げた。一方