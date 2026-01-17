高市首相は相次いで来日した韓国、イタリアの両首脳を「高市流」で手厚く迎え入れ、外交ウィークを終えた。各国首脳と個人的関係を構築し、中国や米国への対応などで連携したい考えだ。衆院選を見据え、ＳＮＳを積極的に活用して、外交成果を幅広い層にアピールしている。（太田晶久、高田彬）「日本国民と共に、ジョルジャの誕生日をお祝いします」高市首相は１６日、イタリアのメローニ首相と行った共同記者発表の冒頭、前