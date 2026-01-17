通信カラオケ・JOYSOUNDは、全国からご当地・企業キャラクターが集結するイベント「世界キャラクターさみっとin羽生2025」で発表された「大好きなご当地キャラソングランキング TOP10」から、7曲を配信する。「世界キャラクターさみっとin羽生2025このランキングは、個性豊かなキャラクターたちや、地域の魅力を音楽で届けるキャラクターソングの中から、全国のファンによる8,423件の投票で選ばれたもの。上位にランクインした楽曲